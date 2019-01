TÜV Rheinland przypomina o konieczności odśnieżania dachów

Według ekspertów TÜV Rheinland, właściciele domów i nieruchomości powinni bardzo uważnie obserwować pogodę. Nie tylko opady śniegu same w sobie mają tu znaczenie. W zależności od warunków pogodowych, początkowo niegroźna warstwa śniegu może zamienić się w ważący kilka ton ładunek. Trzeba pamiętać, że puszysty śnieg waży znacznie mniej niż ten mokry i nasycony. Jeśli mamy sytuację, że okres mrozu i odwilży następują naprzemiennie, może dojść do krytycznych przeciążeń. Dla porównania: dziesięć centymetrów sypkiego śniegu waży około 10 kilogramów na metr kwadratowy, tyle samo mokrego śniegu to ciężar nawet 40 kilogramów. Gdy śnieg zmienia się w lód, jego waga szybko wzrasta do 90 kilogramów - i to na metr kwadratowy. Szczególnie zagrożone są duże hale z płaskimi lub lekko pochyłymi dachami, ostrzega TÜV Rheinland.

Śnieg gromadzi się na nadbudówkach

Konstrukcje na dachu hali mogą jeszcze bardziej pogłębić problem. Jeśli np. klatka schodowa wystaje z dachu hali, na jej ścianach bocznych powstają trójkątne kliny śniegu, które dodatkowo dociskają do dachu. Problematyczne są również tzw. dachy szopowe, które z boku wyglądają jak piłowane zęby. Jeśli spadają duże masy śniegu, zsuwają się i zbierają jak w lejku, co może ogromnie zwiększyć obciążenie śniegiem. Natomiast w przypadku dachów spiczastych domów prywatnych jest bardziej prawdopodobne, że masy śniegu z czasem oderwą się i zsuną się z dachu w niekontrolowany sposób.

Podejmowanie środków ostrożności

Jeśli chcesz samodzielnie usuwać śnieg z mniejszych dachów płaskich, powinieneś postępować bardzo ostrożnie. Jeśli masz grubą warstwę śniegu, zadanie staje się jeszcze trudniejsze.

TÜV Rheinland zaleca znakowanie instalacji dachowych, takich jak świetliki dachowe, aby uniknąć wypadków. Osoby pracujące przy odśnieżaniu dachu powinny być odpowiednio zabezpieczone. Trzeba też pamiętać, aby usuwać śnieg z różnych stron, w celu uniknięcia jednostronnego obciążenia. W przypadku dachów płaskich w dużych halach obowiązuje zasada: po przekroczeniu granicy obciążenia śniegiem należy poprosić o fachową pomoc w usunięciu śniegu z dachu.